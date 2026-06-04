Los arequipeños demostraron supremacía en el IV Torneo Nacional Interescolar y Universitario de Ajedrez 2026, pues se impusieron en la mayoría de categorías ante ajedrecistas de Lima, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

El certamen fue organizado por la Liga Provincial de Ajedrez de Arequipa, en coordinación con la Universidad La Salle, donde participaron un total de 326 deportistas. Entre los clubes estaban el Club de Regatas “Lima”, Club La Torre de Huaycho de Espinar Cuzco, Club Ajedrez AQP Ilo de Moquegua, Club Jaque Mate de Juliaca, Club Edgar Velasco de Ajedrez de Tacna, y colegios y clubes de Arequipa.

PRIMEROS LUGARES

En la Sub-6, Daniel Loayza Condori (de Academia Ajedrez Morphy-Cerro Juli), Sophia Fernández Ramos, Andre Gustavo Munarriz, y Ariana Mesa Tovar (Mejor Dama); en la Sub-8, Carlos Mamani Cruz (Arequipa), Paolo Kalep Apaza, Zair Zevallos Loayza, y Alessia Carreón Delgado (Mejor Dama); en la Sub-10, Thiago Cutipa Korinti (Arequipa), Paolo Kalep Apaza, Gian Carpio Rendón, Alejandra Rimachi Huacasi (Mejor Dama).

Sub-12: Ariana Cutipa Korinti (Arequipa), Fernando Ugarte Herrera, Vincenso Rusca Dancourt, y Alessandra Ganero Alfaro (Mejor Dama); Sub-14, Aliz Cutipa Korinti (Arequipa), Ariana Cutipa Korinti, Eduardo López Pachao, y Vivian Romani Flores (Mejor Dama); Sub-16, Aliz Cutipa, Ariana Ventura Pizarro, Uriel Humpire Quispe, y Vivian Romani (Mejor Dama).

En Mayores, Cristhian Naveros Chile, Jorge Quispe, Manuel Palacios Romero, y Ariana Ventura (Mejor Dama); Equipos, Selección Arequipa, Regatas Lima, Chess Dragon Fischer.

Los campeones de cada categoría recibieron una ½ beca para el Torneo Regional Juvenil Sur 2026 y los tres primeros puestos de cada uno recibieron trofeos.