Con susto. La Asociación Deportiva Tarma (ADT) mantiene las posibilidades intactas de clasificar a la Copa Sudamericana tras ganar a Los Chankas 1 a 0. El partido empezó con gran vocación ofensiva del ADT ante un rival como Los Chankas que llegó a defenderse y buscar contragolpear para buscar la sorpresa.

A los 13 minutos, Joao Rojas de un cabezazo, casi anota, pero la pelota chocó en el parante del arco de Hairo Camacho y el mismo capitán del ADT, en otra clara, su remate sale desviado.

Ya cuando se cumplía el primer tiempo, a los 47 minutos, en un tiro de esquina dentro del área, Gustavo Dulanto es derribado por el defensa Ederson Mogollón y el juez principal Mike Palomino sanciona penal, siendo expulsado el jugador de Andahuaylas y Nazareno Bazán con calidad convierte del gol del tiro penal a favor del cuadro celeste.

En la segunda mitad Los Chankas sale más decidido en busca del gol de empate. ADT pierde claras ocasiones de gol con Joao Rojas y Gerson Barreto, solos frente al arco no anotan. Ataca más el conjunto de la visita y a pesar de contar con un jugador menos, se defiende el local. Culmina el partido con el triunfo ajustado del ADT que suma 48 puntos.