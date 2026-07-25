El debut de FBC Melgar femenino en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina no tuvo el resultado esperado, pues las “Leonas del Sur” cayeron 0-3 ante Sporting Cristal, en un partido correspondiente a la fecha 1 disputado en el CAR de Mollebaya.

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Los goles fueron anotados por Giovanna Soares, Alessia Sanllehi y Olenka Gutiérrez, quienes no dieron espacio para responder en el primer tiempo. Para el complemento, Cristal se dedicó a regular energías y, a pesar de las ofensivas del cuadro rojinegro, pudo controlar y mantener el arco en cero.

Pese al resultado adverso, el club del Dominó llamó a levantar el ánimo de cara a lo que resta del certamen. "A levantarse, mis leonas, el camino es largo", fue el mensaje difundido por la institución a través de sus redes sociales.

Tras el descanso correspondiente a la fecha 2, Melgar femenino afrontará su siguiente compromiso ante Yanapuma, en condición de visitante, en el estadio Carlos Vidaurre. Este duelo se perfila como una nueva oportunidad para sumar los primeros tres puntos en la competencia.