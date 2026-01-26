La denuncia por presunto abuso sexual contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco continúa avanzando y suma nuevos elementos relevantes para la investigación. Según información difundida por Panorama la denunciante ratificó formalmente su acusación y ya se realizaron pericias médicas y análisis de prendas, que podrían resultar determinantes en el proceso judicial.

El periodista argentino Javier Díaz, quien tuvo acceso a fragmentos del documento policial reveló que el hecho denunciado habría ocurrido el pasado 18 de enero en Montevideo, Uruguay, durante la pretemporada de Alianza Lima, en una etapa que debía estar marcada por la concentración y el profesionalismo del plantel.

En la denuncia, la víctima señala que dentro de una habitación del Hotel Hyatt Centric de Montevideo hubo un consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

“Contó que ella estaba vulnerada como consecuencia de haber ingerido con los jugadores mucho alcohol y señaló haber sido violada”, afirmó Díaz.

El comunicador precisó que, de comprobarse los hechos, los implicados podrían enfrentar una condena penal.

“Obviamente que la justicia tiene que probar los dichos de esta joven, pero por supuesto el proceso lleva un tiempo y elementos de probanza”, sostuvo.

Denuncia ratificada y pericias médicas

De acuerdo con la investigación, la mujer regresó a Buenos Aires en estado de shock y el 21 de enero acudió a un hospital público para solicitar atención médica por un presunto caso de abuso sexual. Tras ello, se activaron los protocolos correspondientes y se notificó a las autoridades.

Por otra parte, el criminalístico argentino Mario Medrano explicó que Argentina puede recibir la denuncia y realizar diligencias urgentes, pero el caso debe ser comunicado a la justicia uruguaya por haberse producido el presunto delito en ese país.

“Argentina tiene el aval de recibir la denuncia y realizar algunas diligencias urgentes respecto de la denunciante. Ahí se han realizado los peritajes y concluye necesariamente el tema de las potestades que tuviera Argentina en la protección y preservación de las prendas”, indicó.

Medrano detalló que en las prendas entregadas se buscan indicios biológicos, como restos de ADN, y que también se evalúan posibles lesiones.

“Se pueden encontrar restos biológicos y algunas lesiones que deben ser determinadas necesariamente por el médico del hospital”, precisó.

En paralelo, la investigación pone la atención en una mujer identificada como Dana, amiga de la denunciante y nexo inicial con Carlos Zambrano, quien habría acompañado a la víctima a Montevideo. Según periodistas argentinos, hasta el momento no ha declarado y se encuentra inubicable.

“Estamos tomando relevancia de un actor importante, que es Dana. Hasta el día de hoy no se ha pronunciado y no se sabe si puede aportar información o si guarda algo más”, señaló Medrano.

Presunto contacto posterior

La prensa argentina informó que Carlos Zambrano habría intentado comunicarse con la denunciante luego de que esta regresara a Argentina, a través de WhatsApp e Instagram, aunque no se ha precisado el contenido de dichos mensajes.

Según el relato de la víctima, ella viajó a Montevideo el sábado 17 de enero, cenó con Zambrano esa noche y al día siguiente se habría producido el presunto abuso sexual durante una reunión privada, en la que, según la denuncia, perdió el dominio de sí misma por la ingesta de alcohol.

“Ella dice que estuvo tomando, que perdió el dominio de sí misma, se sintió vulnerada y que el hecho ocurrió en el cuarto de Zambrano, con la participación de los tres jugadores. Hace referencia a acceso carnal sin uso de preservativo, lo que le afectó profundamente”, relató Díaz.

De confirmarse la vinculación de los acusados con el hecho, la legislación uruguaya contempla penas de entre 2 y 12 años de prisión para este tipo de delitos. Mientras tanto, Alianza Lima separó de manera definitiva a los tres futbolistas e inició un procedimiento disciplinario interno.