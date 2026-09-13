Dieciocho medallas lograron los atletas piuranos pertenecientes a la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad de Piura OMAPED, en los XXXIII Juegos Regionales de Olimpiadas Especiales “Pastores de Jesús” realizado en Sullana.
La delegación obtuvo 10 medallas de oro, 5 de plata y 3 de bronce, demostrando el nivel de preparación, talento y competitividad.
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MEDALLEROS
En oro: Luis Seminario Silupú e Ivonne Calle Núñez (Bochas). En gimnasia rítmica, Maryury Palacios Arismendis, Mafer Moya Manrique, Viviana Correa Saldarriaga, Mirna Espinoza Muñoz y Carmen Arévalo Juárez.
En atletismo, Isabel Carmona Mendoza y Juan Campos Mercado (caminata de 50 metros) y lanzamiento.
Con Plata: César Carrasco Crisanto (Bochas), Sarita Mogollón Rosillo y Kiara Cueva Gonzáles (Gimnasia rítmica); Jesús Ruesta dos preseas en lanzamiento y caminata de 50 metros.
Finalmente con medallas de Bronce: Tatiana Espinoza Nima (2) en caminata; Jesús Tangherline (Bochas).