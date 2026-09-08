Un gran reconocimiento de parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD-Piura) recibieron 14 gimnastas que participaron en el torneo regional de gimnasia en la ciudad de Trujillo, clasificando al campeonato nacional a realizarse en noviembre, en Lima.

Las niñas y adolescentes, catorce en total, pertenecen al programa gratuito La Academia IPD. Ellas fueron premiadas por el director Percy Quilcate Moreno, tan igual como su entrenador Genner Gutierrez Abad, un exgimnasta profesional reconocido como deportista altamente calificado.

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MEDALLISTAS

Ellas lograron un total de 18 medallas, compitieron con varios clubes de diversas ciudades, siendo seleccionadas al nacional que se realizará en la ciudad de Lima, del 12 al 15 de noviembre de este año.

Lograron medallas de oro Adriana Laura Peña (3), Meredith Girón Ojeda, Cristina Mogollón Domínguez, Emilia Cornejo Palomino, Bryana Huertas Yarlequé y Ashly Chunga Fernández,

Obtuvieron medallas de bronce Carmen Flores Jara, Cristina Mogollón Domínguez, Luciana Reyna Lalupú, Emilia Cornejo Palomino, Ashly Castro Mateo, Jesarela Ruíz Vilela, Bryana Huertas Yarlequé, Ashly Chunga Fernández, Sofía Ruíz Vilela y Luciana Dávila Juárez.

El técnico Genner Gutiérrez señaló, “ queremos a futuro lograr formar en Piura una generación de gimnastas capaces de competir al más alto nivel nacional y brindarles las oportunidades necesarias para alcanzar sus sueños deportivos ”.

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APOYO

Cabe resaltar que el programa se inició hace 6 meses en Piura, por ello vale destacar el gran esfuerzo puesto de manifiesto, con una preparación intensiva.