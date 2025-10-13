Los deportistas huancaínos, Alexis Salcedo y Omar Pecho han sido seleccionados para representar al Perú en el próximo Campeonato Sudamericano de Kickboxing, que se desarrollará en la ciudad del Cusco. Con 27 años, ambos entrenan en la escuela Bulls FC y coinciden en que este logro es un honor que consagra años de esfuerzo y disciplina.

“Es un orgullo representar no solo al Perú, sino también a Huancayo, somos solo dos de aquí y queremos dejar en alto nuestra ciudad”, expresó Salcedo, quien fue campeón nacional y campeón internacional en Chile. Por su parte, Omar Pecho, cirujano dentista y campeón sudamericano WAKO 2019, destacó que este nuevo reto servirá como vitrina para los jóvenes talentos locales.

“Estamos abriendo puertas para las nuevas generaciones. En Huancayo hay mucho nivel, solo falta que más empresas apuesten por el deporte”, indicó. Ambos atletas viajarán este 18 de octubre a Lima para unirse al equipo nacional, con la meta puesta en conquistar el podio continental. Con disciplina y orgullo, los dos huancaínos se preparan para brillar en el Sudamericano y reafirmar que el kickboxing también tiene corazón wanka.