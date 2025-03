La escuadra de Deportivo El Inca y Defensor Tanguche animan el cotejo más atractivo de la cuarta fecha del Grupo A de la Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Chao. El duelo será este sábado 15 de marzo, a las 4 de la tarde, en el Estadio Carlos Wiesse.

Los dirigidos por Luis Bardales llegan como líderes de la serie A con 9 puntos y con 22 goles a favor. Así que son favoritos para sumar de a tres.

La fecha

La jornada se inicia a las 10 de la mañana, entre Atlético Reyes y Estudiantes Chao. Luego, 12 del mediodía, Escuela Industrial vs. Universitario Nuevo Chao y 2 de la tarde, Rosario Juventud vs. Defensor Tizal.

Para el domingo 16 de marzo, será el turno de la serie B. Para las 10 a.m. Defensor Chao vs. Batukita. Luego, 12 del mediodía, E.F. Clase vs. Chacarita Junior, 2 p.m. Unión Tizal vs. Juventud Chao y 4 p.m. La Túpac vs. Deportivo Nuevo Chao.