Para el 13 de septiembre está previsto el inicio de la fase nacional de la Copa Perú y la directiva de Deportivo El Inca, que encabeza Javier Mendoza Torres, tiene como alternativas jugar de local en los estadios Mansiche de Trujillo o Mar Verde del distrito de Chao (Virú).

“Estamos evaluando, vamos a poner como sede el Estadio Mansiche y también el de Mar Verde”, indicó Mendoza Torres, que espera el apoyo del aficionado liberteño donde les toque ser locales.

Como se sabe, El Inca jugó de local durante las etapas distrital, provincial y departamental en Mar Verde, pero se necesitaría realizar algunas mejoras para albergar la recta final del fútbol macho.

“Vamos a pedir a la alcaldesa (de Chao) que nos dé las facilidades para arreglar el campo y de repente albergar algunos partidos con nuestra gente. Por el tema de las condiciones, lo vamos a evaluar en estos días”, apuntó.

RIVALES

El Inca, al ir como La Libertad 2 (subcampeón), tendrá que enfrentarse a los campeones de las regiones San Martín, Áncash y también contra FC Sport River de Florencia de Mora.

El cuadro del distrito de Chao jugará su primer encuentro en condición de visitante ante Shanao FC, que es de la provincia de Lamas (San Martín). Para la segunda fecha, El Inca será local y recibirá a Áncash 1. El rival de esta región podría ser F.C. San Andrés de Runtu o Alianza Arenal.

En la jornada tres, El Inca visitará a FC Sport River. Luego, será la revancha contra el equipo de Florencia de Mora. En la penúltima fecha, visitará al campeón de Áncash y cerrará en casa ante Shanao FC.

El primer objetivo a corto plazo de los equipistas de El Inca será quedar dentro de los 32 mejores de la tabla única de posiciones para así avanzar a los dieciseisavos de final.

EN LO ALTO

El directivo del cuadro de la provincia de Virú tiene claro que el objetivo es llegar a la finalísima de la Copa Perú. “Vamos a afrontar con responsabilidad la etapa nacional y dejar en alto el nombre de la región La Libertad”, aseguró Javier Mendoza.

En su quinta participación en la nacional del fútbol macho, apuntan a traer la “Orejona” a nuestra región.

“Esta será nuestra quinta nacional y esperamos que nos vaya mejor. El objetivo es llegar a la final y clasificar a la Liga 2, pero iremos paso a paso”, puntualizó el dirigente.

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