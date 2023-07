Christian Cueva no pasa por su mejor momento. El mediocampista se ha convertido en el blanco de las críticas luego de que faltó a los entrenamientos con Alianza Lima sin previo aviso el último lunes 03 de julio. Asimismo, su situación empeoró cuando se difundieron imágenes del futbolista disfrutando dentro de una discoteca. Ante esto, el cuadro victoriano decidió aplicarle una sanción y, al parecer, esta sería no renovarle el contrato. No obstante, también estaría intentando resolver su contrato de préstamo antes de que se termine en agosto.

Como se sabe, Alianza Lima también sancionó económicamente a ‘Aladino’ con el recorte del 50% de su salario, el cual está estipulado en el código disciplinario del club. Según el periodista Carlos Benavente, de Ovación, la institución respetará la continuidad del contrato que tiene Christian Cueva.

“Más allá de la sanción que recibirá por indisciplina cometida, finalmente Alianza Lima respetará el contrato de Christian Cueva hasta finales de agosto. Volante tendrá que volver a entrenamientos en club íntimo y tratará de ganarse un espacio en el primer equipo. Fin de la historia”, reveló el comunicador en su cuenta de Twitter.

De esta forma, Cueva no dejaría Alianza Lima hasta que concluya la fecha hasta la que fue prestado por el Al-Fateh. Mientras tanto, el volante peruano tendrá que retomar los entrenamientos con la plantilla y no sería tomado en cuenta para los próximos enfrentamientos en la Liga 1.