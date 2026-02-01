El serbio Novak Djokovic elogió este domingo al español Carlos Alcaraz tras caer derrotado en la final del Abierto de Australia, un partido en el que reconoció que se enfrentó a “uno de los mejores jugadores” contra los que ha competido a lo largo de su carrera.

“Siempre es un placer enfrentarme a él porque, sin duda, es uno de los mejores jugadores a los que me he medido en mi carrera. Te hace jugar tu mejor tenis para poder vencerle”, afirmó Djokovic en rueda de prensa, todavía con el sabor amargo de la derrota, pero satisfecho por el nivel mostrado durante buena parte del encuentro.

Un partido que cambió en momentos clave

El serbio explicó que durante set y medio logró imponer el plan que había trabajado, aunque admitió que el desarrollo del partido se modificó en instantes decisivos.

“Las cosas cambian en el deporte. Uno o dos golpes pueden modificar el impulso del partido y eso fue lo que ocurrió”, señaló Djokovic, visiblemente decepcionado por no haber podido mantener las sensaciones del primer set, que calificó como “uno de los mejores” que ha disputado en los últimos años.

Sin excusas y con reconocimiento al rival

Djokovic evitó referirse a aspectos físicos o de salud para no restar mérito a su oponente. “No me gusta hablar de esas cosas porque puede parecer que busco excusas o que quito crédito al ganador. Hoy Carlos ha sido el justo vencedor”, subrayó.

El tenista serbio destacó además la capacidad de Alcaraz para ajustar su táctica y elevar su nivel conforme avanzaba el duelo, un rasgo que consideró determinante para el desenlace del partido.

Balance positivo pese a la derrota

Pese a no haber conseguido el título, Djokovic hizo una evaluación favorable de su desempeño en el torneo, al considerar un “logro increíble” haber alcanzado la final y quedarse “a un par de sets” del campeonato.

“Después de una derrota siempre queda una sensación amarga, pero tengo que estar contento con el resultado y con el nivel que he mostrado”, añadió.

Elogios a la mentalidad de campeón de Alcaraz

Más allá del análisis puntual del partido, Djokovic se deshizo en elogios hacia la evolución física, mental y táctica del español. “Tiene el paquete completo. Es un jugador que no se conforma, que siempre busca progresar, y esa es la mentalidad de un campeón”, afirmó.

El serbio concluyó con una reflexión personal sobre su futuro competitivo: “Mientras esté compitiendo es porque creo que puedo hacerlo. Voy a seguir empujando y ver si tengo otra oportunidad”.