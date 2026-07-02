El seleccionador de Cabo Verde, Pedro “Bubista” Leitão, reconoció que uno de los principales desafíos de las selecciones africanas es mantener la concentración en los minutos finales de los partidos, un aspecto que considera determinante en las instancias decisivas del Mundial 2026.

El entrenador admitió que esta situación preocupa al fútbol del continente y recordó el reciente caso de Senegal, que dejó escapar una ventaja de 2-0 ante Bélgica y terminó eliminado tras la remontada de su rival en la prórroga.

“Esto preocupa a todo el mundo en África, esta situación no es de ahora. Los equipos africanos no consiguen aguantar la parte final del partido”, señaló Bubista, quien explicó que el cuerpo técnico ha puesto especial énfasis en corregir ese aspecto durante los últimos entrenamientos para que su equipo mantenga la misma intensidad desde el pitazo inicial hasta el final del encuentro.

Con ese objetivo, Cabo Verde afrontará el desafío de medirse con Argentina en los octavos de final. Aunque reconoció la jerarquía y el historial de la Albiceleste, el estratega aseguró que sus dirigidos llegan con tranquilidad, convencidos de que alcanzaron esta instancia por méritos propios y sin motivos para sentirse inferiores.

El técnico también descartó que exista temor o complejo alguno dentro del plantel por enfrentar a una de las potencias del fútbol mundial. “No hay otro pensamiento que no sea intentar superar esta fase”, afirmó, convencido de que su selección tiene argumentos para competir de igual a igual.

Cabo Verde firmó una destacada campaña en la fase de grupos al finalizar en el segundo lugar del Grupo H, solo por detrás de España. El combinado africano dejó en el camino a selecciones de mayor tradición como Uruguay y Arabia Saudita, resultados que fortalecieron la confianza del equipo antes de afrontar el mayor reto de su historia en una Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Bubista buscará ahora prolongar su histórica participación en el Mundial 2026 y demostrar que está preparado para competir hasta el último minuto frente a Argentina, con la ilusión de seguir sorprendiendo en el torneo.