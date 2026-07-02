Antonio Nusa está a las puertas de vivir uno de los momentos más especiales de su carrera. El atacante de 21 años podría cumplir el sueño de enfrentarse a su gran referente futbolístico, Neymar, cuando Noruega y Brasil se midan este domingo 5 de julio, desde las 15:00 horas, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, por los octavos de final del Mundial 2026.

“Neymar ha sido mi ídolo desde que era muy joven. Cada vez que veo sus jugadas en YouTube, me inspiro. Soy feliz cuando lo veo jugar. Él fue mi héroe”, expresó el futbolista noruego, quien no ocultó la emoción que le genera la posibilidad de compartir el campo con el astro brasileño.

En declaraciones a la cadena brasileña SBT, Nusa describió el inminente enfrentamiento como una experiencia inolvidable. “Esto es una locura. Es un sueño hecho realidad”, afirmó al referirse al compromiso que enfrentará a Noruega con una de las selecciones más tradicionales del fútbol mundial.

El extremo llega motivado tras marcar el primer gol de su carrera en una Copa del Mundo. El tanto llegó el martes en la victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil, resultado que permitió a Noruega avanzar a los octavos de final y mantener intacta la ilusión de seguir haciendo historia en el certamen.

Pese a que todavía no ha coincidido con Neymar en un partido oficial, Nusa ya sabe lo que significa derrotarlo. El año pasado, defendiendo la camiseta del RB Leipzig, participó en un amistoso frente al Santos de Neymar disputado en Brasil, donde el conjunto alemán se impuso por 3-1.

Aquel encuentro también dejó un recuerdo imborrable para el noruego. Tras el pitazo final, ambos intercambiaron camisetas, una reliquia que conserva con especial cariño. “Esa camiseta está en la sala de mi casa”, reveló Nusa en una entrevista con CNN.

Nusa será titular en el ataque noruego junto a Erling Haaland, mientras que la presencia de Neymar en la formación inicial de Brasil sigue siendo una incógnita. El delantero brasileño apenas ha disputado uno de los cuatro partidos de su selección en el Mundial 2026, por lo que su participación desde el inicio dependerá de la decisión del técnico Carlo Ancelotti.