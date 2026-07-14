El Estadio Atlanta, Atlanta, será el escenario donde se defina al segundo finalista del Mundial 2026. Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio en un duelo que promete detalles más que fútbol vistoso, ya que ninguno de los dos llegó de manera cómoda a esta instancia.

Los ingleses necesitaron tiempo suplementario para eliminar a Noruega con un doblete de Jude Bellingham, mientras que la Albiceleste también fue a la prórroga para superar 3-1 a Suiza, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como protagonistas del desenlace.

El poderío ofensivo inglés se apoya casi por completo en dos figuras: Harry Kane y Jude Bellingham, autores de 12 de los 13 goles del equipo en el torneo. Los Tres Leones cargan además con una mochila histórica pesada, ya que no levantan el trofeo desde 1966 y llegan como ligeros favoritos según las casas de apuestas.

Argentina, en cambio, avanzó más por carácter que por juego brillante: dominó su zona de grupos, pero sufrió en los tres cruces de eliminación directa, necesitando prórroga ante Cabo Verde, Egipto y Suiza para seguir con vida. Su fuerte figura es Lionel Messi.

HISTÓRICA RIVALIDAD

El historial entre ambas selecciones está cargado de capítulos históricos, del Gol del Siglo y la Mano de Dios de Maradona en México 1986 hasta la definición por penales en Francia 1998, con un balance parejo de dos triunfos para cada lado en Mundiales.

Ahora, con Lionel Scaloni buscando repetir la base que superó a los suizos y solo dos dudas en el once, Argentina intentará meterse en una nueva final para pelear por el bicampeonato, mientras Inglaterra sueña con acabar de una vez con seis décadas de espera.

Ambos bandos, no obstante, han llamado a la calma frente a un encuentro que se disputará con el otro finalista ya definido, pues España triunfó 2-0 ante Francia este martes 14 de julio en Arlington, cerca de Dallas.

El trabajo no será fácil, ya que será su primer cotejo contra Inglaterra, la única selección campeona del mundo a la que nunca había enfrentado en más de 200 juegos internacionales. Lionel Messi y compañía serán la carta de presentación para Argentina.

DÓNDE VER ARGENTINA VS. INGLATERRA

Este encuentro de titanes será transmitido a través de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DirecTV, Flow Sports, Disney+ Premium, Paramount+, DGO y Mi Telefe en Argentina por TV abierta, cable y streaming.

Por su parte, en el resto de Sudamérica, el compromiso de Argentina será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

Mientras que en España, el partido de la selección Argentina vs. Inglaterra se podrá ver por televisión en DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, fubo TV, La 2 Cat y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador: el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país.

Asimismo, en Estados Unidos, lo transmiten FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.