La selección de Ecuador afrontará mañana, 30 de junio, uno de los desafíos más exigentes del Mundial 2026 cuando enfrente a México por los dieciseisavos de final, desde las 20:00 horas en el estadio Azteca. El técnico Sebastián Beccacece no deja nada al azar y contará con el aporte de tres futbolistas que conocen de cerca al rival por su trayectoria en la Liga MX.

Se trata del defensor Jackson Porozo, el mediocampista Pedro Vite y el delantero Enner Valencia, quienes actualmente militan en el fútbol mexicano. Porozo, de 1,92 metros de estatura, juega en Tijuana; Vite fue subcampeón del Torneo Clausura 2026 con Pumas; mientras que Valencia defiende los colores de Pachuca, aunque todavía no ha podido marcar con la selección ecuatoriana en la presente Copa del Mundo.

Además de esa experiencia en el balompié mexicano, Ecuador cuenta con una base consolidada de 13 jugadores que actúan en clubes europeos. Entre ellos destacan William Pacho, del PSG; Piero Hincapié, del Arsenal; y Pervis Estupiñán, del AC Milan, quienes aportan jerarquía y experiencia internacional al conjunto sudamericano.

El duelo se disputará en un escenario de máxima exigencia para la ‘Tri’, ya que México jugará como local y contará con el respaldo de miles de aficionados en el estadio Azteca. El conjunto anfitrión también llega fortalecido por su rendimiento en la fase de grupos, la cual culminó invicto.

Las estadísticas respaldan al seleccionado mexicano, que además de no conocer la derrota en la primera ronda terminó con una defensa imbatida, sin recibir goles en contra. Sin embargo, Ecuador buscará apoyarse en el conocimiento que tienen varios de sus futbolistas del fútbol mexicano para sorprender al anfitrión y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.