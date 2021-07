Sin importar las dificultades se mantiene el sueño junto a la Selección Peruana. El día de mañana, lunes 5 de julio se jugará el partido de semifinales de Perú vs. Brasil por la Copa América 2021 y ya se definieron a los encargados de arbitrar el choque entre ambas selecciones. Roberto Tobar será el árbitro principal del enfrentamiento que se llevará a cabo en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

El árbitro chileno repetirá su papel protagónico en un duelo entre Perú y Brasil, dado que fue el encargado de dirigir la final de la Copa América 2019 en la que jugó la ‘Blanquirroja’ contra la ‘Canarinha’, con derrota de la ‘Bicolor por 1-3.

Será el tercer partido que dirigirá Roberto Tobar durante la Copa América 2021. El primer duelo fue entre Venezuela vs. Ecuador, donde ambas selecciones empataron por 2-2. El segundo choque fue el Brasil vs. Ecuador con empate 1-1. Por lo tanto, será la primera vez que se encargue de arbitrar a la Selección Peruana en el presente torneo de Conmebol.

Adicional a Tobar, la lista está completada por los árbitros chilenos Christian Schiemman y Claudio Rios. El cuarto árbitro será el venezolano Alexis Herrera y el quinto el boliviano Edwar Saavedra.

Respecto a la terna del videoarbitraje, la misma estará conformada por Derlis López de Paraguay; con la compañía de Eber Aquino y Milciades Saldivar, ambos también paraguayos.

Perú buscará una victoria, la misma que no consiguió en la última Copa América. Será el segundo partido que enfrente la ‘Blanquirroja’ con el ‘Scratch’, debido a que se cruzaron en el primer duelo por fase de grupos que culminó con la derrota 0-4 en contra de la ‘Bicolor’. El conjunto de Ricardo Gareca no podrá contar con André Carrillo por tarjeta roja; y, los de Tite no jugarán con Gabriel Jesús por el mismo motivo.