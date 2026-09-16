Un suboficial de tercera del Ejército del Perú, identificado como Jimmy Antonio Montes Chamorro, denunció que fue víctima de secuestro al paso y robo agravado por parte de delincuentes que se subieron en el vehículo taxi en que viajaba cuando apenas había arribado a la Ciudad Heroica.

Contó que llegó de Lima al terminal Manuel A. Odría de Tacna el domingo a las 19 horas y se subió a un vehículo con casquete de taxi. Cuando había avanzado una cuadra subieron dos varones quienes lo golpearon y maniataron en el suelo de la unidad.

Vaciaron sus cuentas

Luego le obligaron a dar sus contraseñas de tarjetas bancarias y billeteras digitales logrando sustraerle cerca de 10,000 soles. Afirmó que después fue abandonado cerca del aeropuerto Carlos Ciriani. Tras soltarse llamó a un amigo para que lo recogiera y se trasladó hasta la comisaría del centro poblado Leguía para formular la denuncia.

El militar había llegado a Tacna para desempeñarse en el cuartel del Ejército Peruano ubicado en Challapalca, a un lado del penal de máxima seguridad que lleva el mismo nombre.