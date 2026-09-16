El alcalde de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto (Moquegua), John Larry Coayla, anunció que en noviembre de 2026 se empezará la instalación de un mercado de contingencia en predios ubicados al costado del Terminal Terrestre de Moquegua y que tendrá una demora de más de un años para el traslado de más de 1,100 comerciantes del Mercado Central.

Ante los pocos meses que le quedan para dejar el cargo, Larry Coayla, manifestó que la nueva autoridad edil del periodo 2027-2030 debe encargarse de terminar el local de contingencia, además de conseguir el presupuesto de más de S/ 100 millones para la construcción del nuevo mercado de Moquegua que tiene proyectado un tiempo de ejecución de tres años.

Inicio de contingencia

Aseguró que su gestión culminará con la colocación de la primera piedra del local provisional para la permanencia de los comerciantes, mientras se vaya viendo la construcción del nuevo mercado.

Según Larry, el proyecto del mercado cuenta con expediente realizado, pero que no tiene un fondo de financiamiento para su inicio. “Prácticamente es un mercado nuevo el de contingencia, pero lastima que se tenga que destruir después”, acotó.

Tendrá tres pisos

Durante la ceremonia de los comerciantes, funcionarios de la comuna presentaron la idea del proyecto del nuevo mercado de abastos, abarcando los predios del exfundo Acacollo y calles de la Miguel Grau, Turque Podestá, Torata y otros que colindan con el actual.

Sostuvieron que será hasta de tres pisos, con cochera subterránea y que fue consensuado con los comerciantes para que a futuro no exista quejas.