Una mujer falleció luego de ser atropellada por un automóvil en la carretera Binacional en el distrito de San Antonio en la ciudad de Moquegua. El conductor habría intentado huir del lugar, pero fue impedido por los vecinos de la zona.

La víctima fue identificada como Natalia Ortega Aucacusi, quien por el fuerte impacto terminó lanzada a varios metros del accidente. Además, la unidad presentó daños materiales en el parabrisas y la parte delantera.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:35 horas del lunes 14 de septiembre y cámaras de seguridad del lugar captaron a la mujer intentando cruzar la vía presuntamente para botar la basura, pero fue embestida a velocidad por el auto. Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias.