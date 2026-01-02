El lunes 5 de enero se realizará la reapertura de la Piscina Municipal del barrio Buenos Aires, que devuelve a la ciudad de Piura, un espacio emblemático para el deporte acuático, la misma que estará a cargo del alcalde Gabriel Madrid junto a representantes de la Federación Peruana de Natación.

Esto se logró gracias a la alianza estratégica entre ambas instituciones estatales para la administración, operación y mantenimiento del recinto por un periodo de diez años, garantizando sostenibilidad técnica y uso permanente.

REMODELADA

La renovada Piscina Municipal cuenta con infraestructura moderna, cumple con los estándares técnicos exigidos y tiene capacidad para más de 200 espectadores, lo que permitirá albergar competencias oficiales y actividades de alto nivel. para la promoción y desarrollo del deporte acuático.

Una forma de apostar por la juventud, el deporte y la inclusión de miles de niñas, niños y jóvenes piuranos, que tendrán acceso a un espacio digno, seguro y adecuado para fortalecer sus habilidades y proyectarse hacia la natación de alto rendimiento, natación artística y polo acuático.