Media martón de Piura, una competencia que reunió a cientos de atletas.

Bajo un sofocante y abrasador calor, y dominando la prueba de principio a fin, el atleta Marlon Calderón Vallejos, proveniente de Santa Cruz, Bolivia, se consagró como ganador absoluto de la , competencia que recorrió las principales avenidas de los tres distritos piuranos y que cerró con broche de oro el calendario deportivo de la ciudad.

El boliviano estampó un tiempo de 1h, 06´ y 22´´dejando a trás a su par ecuatoriano Cristhian Vásconez y en tercer lugar a René Pomallanqui de Pichanaqui-Chachapoyas.

Por su parte, Luz Mery Rojas Llanco, que llegó de la región Junín, hizo un tiempo de 1h, 19´y 03´´, antes que su coterránea Melisa Casayo Paúcar y en tercer lugar la piurana Emily Mauricio.

Los tres primeros puestos se hicieron acreedores de S/5,000, S/3,500 y S/2,500 respectivamente donados por Caja Piura, además de medallas otorgadas por el IPD-Piura.

OTROS GANADORES

La carrera tuvo como punto de partida el óvalo Grau, desde donde los participantes iniciaron el recorrido por diversas arterias de la ciudad, y a su paso recibieron el aplauso de los piuranos que los alentaron.

En la categoría Máster en varones lo ganó el huancaíno Paulino Canchaya Canchaya, dejando atrás a Segundo AYALA de los Baños del Inca y Neri Rosas de Huanchaco.

En Damas, Violeta Malca de Chimbote en primer lugar, seguida de Haydeé Soto Quispe de Veintiséis de Octubre y tercera llegó Marcela Ramírez de Sullana.

MEJOR UBICADOS

Cabe señalar que en las categorías de juvenil y mayores se premió a los piuranos mejores ubicados con premios de S/1,000 en efectivo.

En categoría Juvenil la ganó Stephen Vasconez de Ecuador, segundo llegó Sneyfer Canchaya de Huancayo y luego Farid Ayala de Baños del Inca-Cajamarca.

En damas: primera Mariela Menéndez de Huancayo, Carmen Silupú de Bellavista y Rosa Sernaqué de Catacaos.

En esta categoría, los tres primeros puestos se llevaron premios de S/1,500, S/800 y S/ 500 respectivamente. Mientras los máster recibieron S/1,000, S/800 y S/500.

En Menores, las sechuranas batieron récord en los tres primeros lugares, mientras en varones ocuparon en orden: de llegada las atletas de Bellavista, Sechura y Veintiséis de octubre, quienes se llevaron tablets y otros premios sorpresas.

Una edición de la media maratón que prometió con una mejor organización y que tuvo el respaldo de la Policía Nacional, ambulancias de centros médicos, empresarios y otros entes.

El presidente de la Asociación Círculo de Periodistas Deportivos de Piura, Fidel Quintana, agradeció a los cientos de atletas llegados de diferentes partes del Perú y de varios países hermanos, a quienes se le entregó hermosas medallas por su participación y prometió que el próximo año será una maratón de 42 Km.

