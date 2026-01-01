Bajo un sofocante y abrasador calor, y dominando la prueba de principio a fin, el atleta Marlon Calderón Vallejos, proveniente de Santa Cruz, Bolivia, se consagró como ganador absoluto de la Media Maratón Ciudad de Piura, competencia que recorrió las principales avenidas de los tres distritos piuranos y que cerró con broche de oro el calendario deportivo de la ciudad.

El boliviano estampó un tiempo de 1h, 06´ y 22´´dejando a trás a su par ecuatoriano Cristhian Vásconez y en tercer lugar a René Pomallanqui de Pichanaqui-Chachapoyas.

Por su parte, Luz Mery Rojas Llanco, que llegó de la región Junín, hizo un tiempo de 1h, 19´y 03´´, antes que su coterránea Melisa Casayo Paúcar y en tercer lugar la piurana Emily Mauricio.

Los tres primeros puestos se hicieron acreedores de S/5,000, S/3,500 y S/2,500 respectivamente donados por Caja Piura, además de medallas otorgadas por el IPD-Piura.

OTROS GANADORES

La carrera tuvo como punto de partida el óvalo Grau, desde donde los participantes iniciaron el recorrido por diversas arterias de la ciudad, y a su paso recibieron el aplauso de los piuranos que los alentaron.

En la categoría Máster en varones lo ganó el huancaíno Paulino Canchaya Canchaya, dejando atrás a Segundo AYALA de los Baños del Inca y Neri Rosas de Huanchaco.

En Damas, Violeta Malca de Chimbote en primer lugar, seguida de Haydeé Soto Quispe de Veintiséis de Octubre y tercera llegó Marcela Ramírez de Sullana.

MEJOR UBICADOS

Cabe señalar que en las categorías de juvenil y mayores se premió a los piuranos mejores ubicados con premios de S/1,000 en efectivo.

En categoría Juvenil la ganó Stephen Vasconez de Ecuador, segundo llegó Sneyfer Canchaya de Huancayo y luego Farid Ayala de Baños del Inca-Cajamarca.

En damas: primera Mariela Menéndez de Huancayo, Carmen Silupú de Bellavista y Rosa Sernaqué de Catacaos.

En esta categoría, los tres primeros puestos se llevaron premios de S/1,500, S/800 y S/ 500 respectivamente. Mientras los máster recibieron S/1,000, S/800 y S/500.

En Menores, las sechuranas batieron récord en los tres primeros lugares, mientras en varones ocuparon en orden: de llegada las atletas de Bellavista, Sechura y Veintiséis de octubre, quienes se llevaron tablets y otros premios sorpresas.

Una edición de la media maratón que prometió con una mejor organización y que tuvo el respaldo de la Policía Nacional, ambulancias de centros médicos, empresarios y otros entes.

El presidente de la Asociación Círculo de Periodistas Deportivos de Piura, Fidel Quintana, agradeció a los cientos de atletas llegados de diferentes partes del Perú y de varios países hermanos, a quienes se le entregó hermosas medallas por su participación y prometió que el próximo año será una maratón de 42 Km.