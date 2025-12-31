A partir de las 8:00 a.m., desde el óvalo Grau, todo vibrará con la Media Maratón.
A partir de las 8:00 a.m., desde el óvalo Grau, todo vibrará con la Media Maratón.

Con la participación de cientos de atletas de diferentes partes del Perú y del extranjero, hoy a partir de las 8:00 a.m., se correrá la 52 edición de la , denominada “Raúl Ramírez Cabredo”.

Esta competencia pedestre unirá los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre en las diferentes categorías: menores, juvenil, máster y mayores, tanto en damas como varones.

Todo quedó para la competencia que organiza la Asociación de Periodistas Deportivos de Piura, que lidera Fidel Quintana y tiene como coordinador general a Alfonso Estrada Celi.

RECORRIDOS

La comisión técnica encabezada por Francisco Rijalba señaló que se han hecho unos ajustes en la ruta del recorrido por las obras viales que se vienen ejecutando y sufrirá modificaciones en la prueba principal.

El recorrido es de 21 km. para mayores de 18 años. Será desde óvalo Grau, Avdas: Grau, San Martín, Bolognesi, Tacna de Castilla, Jorge Chávez, Progreso, Guardia Civil, Cáceres, José Aguilar, Raúl Mata (dos personajes ligados a la media maratón), Sánchez Cerro, Cesar Vallejo, Grau, hasta llegar al óvalo.

También habrá dos carreras, una de 3 Km. (menores de 11 a 14 años) y la otra, de una distancia de 10 Km. para los juveniles (15 a 17) y máster (desde los 46 años).

ÚLTIMOS GANADORES

El año pasado, el atleta Ulises Ambrosio llegado desde Chanchamayo fue el ganador de la media maratón categoría varones con un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 24 segundos. Mientras en damas, Sarita Suárez Núñez (Junín) estampó 1 hora, 25 minutos y 51 segundos.

En la categoría Máster, damas ganó Hayde Soto Quispe, proveniente de Ayacucho, y en la categoría varones Humberto Obregón Vílchez de la región Áncash.

