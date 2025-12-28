A escasos tres días para la tradicional Media Maratón Ciudad de Piura, que lleva por nombre “Raúl Ramírez Cabredo”, las inscripciones van viento en popa y son varios los fondistas que vienen registrando su inscripción en forma presencial y virtual.

Cabe resaltar que los ganadores de las diversas categorías de la carrera pedestre (menores, juveniles, máster y mayores en hombres y mujeres), se podrán llevar premios hasta por 35 mil soles donados por Caja Piura, que apuesta por el fondismo regional.

PUEDES VER: La media maratón “Ciudad de Piura” va a todo galope

INTERNACIONAL

“Nos complace anunciar que la Media Maratón sigue cruzando fronteras y teniendo carácter de internacional, pues aparte de nuestros fondistas de todo el país, vendrán también extranjeros” , señaló Alfonso Estrada, coordinador general de la competencia.

Uno de ellos se acaba de inscribir. Se trata de Marco Voguel, de 33 años, de nacionalidad Suiza, quien ya está entrenando fuerte por las calles de nuestra Piura, pues quiere subir al podio el 31 de diciembre.

Esta competencia que se corre el último día del año recorrerá los distritos de Piura, Veintiséis de Octubre y Castilla, donde sus pobladores saldrán de sus casas para aplaudir el paso de los maratonistas del fondismo nacional y de otros países.

MIRA ESTO: Piura: Carlos Acosta gana la Media Maratón Colán 2025

SE SUMAN

La comisión organizadora de esta 52° edición de la clásica “Ciudad de Piura” dio a conocer que se apuntala los puntos de rehidratación para los maratonistas y esta vez contará con el respaldo invalorable de Clínica San Benito, donde también los corredores pasan el respectivo examen médico.

Ellos además, colaborarán con la instalación de un puesto de rehidratación y con médicos especializados para atender algún imprevisto. También habrá personal de auxilio que estará en las áreas de avituallamiento en diversos sectores para ir con agua en ayuda de los maratonistas.

Cabe señalar que las inscripciones se cierran el día lunes 29 de diciembre en forma presencial en la pinacoteca municipal y al día siguiente en forma virtual, solo para los foráneos.