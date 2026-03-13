Se movió el bolillero. El sorteo del fixture de la Liga 2 2026 definió el primer rival del Rojo Matador, que tendrá que ponerse el overol desde la primera jornada: debutará como visitante frente a Comerciantes FC en una batalla por el ascenso.

La competencia arrancará el 27 de marzo y reunirá a 18 equipos decididos a pelear cada pelota con tal de alcanzar un boleto a la Liga 1. Varios clubes ya vienen reforzando sus planteles para afrontar una temporada larga y exigente.

Esta edición contará con los 12 equipos que mantuvieron la categoría en 2025, a los que se suman los descendidos de la máxima división: Alianza UDH y Ayacucho FC. También aparece Deportivo Binacional, además de los campeones de la Liga 3 y Copa Perú: Sport Huancayo y Unión Minas, junto a los ganadores de los playoffs de ambos torneos.

El formato será similar al de la temporada pasada. Los equipos estarán divididos en dos zonas, Norte y Sur, donde buscarán meterse en la siguiente fase. Luego vendrá una segunda ronda, más adelante una tercera etapa con los ocho mejores y finalmente los esperados playoffs que definirán al campeón y a los dos equipos que darán el salto a la Liga 1.

Sport Huancayo quedó ubicado en el Grupo 2 junto a rivales de peso como Ayacucho FC, Alianza UDH, Binacional, Santos FC, Comerciantes FC, Unión Minas, EGB Tacna y CNI.

Si el Rojo Matador logra campeonar en la Liga 2, ¿podría el 2027 haber dos equipos de Sport Huancayo en la Liga 1?