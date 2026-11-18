La Federación Japonesa de Fútbol (JFA) presentó oficialmente a su presidente honorario, Kozo Tashima, como candidato a la presidencia de la FIFA, cuyas elecciones se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

Tashima, de 68 años, se suma a la contienda electoral en la que también participan Gianni Infantino, actual presidente del organismo internacional, y Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

La federación japonesa precisó que envió una carta de recomendación a favor de Tashima, quien anteriormente integró el Consejo de la FIFA, antes del cierre del plazo oficial para la presentación de candidaturas.

Kozo Tashima propone reforzar la ética en la FIFA

El dirigente japonés manifestó su intención de fortalecer los principios de ética, integridad, respeto y juego limpio en la gestión del máximo organismo rector del fútbol mundial.

Asimismo, expresó su deseo de convertir a la FIFA en una institución más confiable y contribuir al desarrollo de este deporte a escala internacional.

Tashima no descarta una alianza para derrotar a Infantino

En declaraciones al diario francés L’Équipe, Tashima manifestó su disposición a dialogar con Philippe Diallo ante la posibilidad de impulsar una candidatura conjunta.

El dirigente francés también expresó su interés en unir fuerzas con el representante japonés para derrotar a Gianni Infantino, quien ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016.