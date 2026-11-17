El fútbol argentino se encuentra de luto tras la muerte de Abel Núñez, futbolista de las divisiones inferiores del Fútbol Club Ezeiza, quien falleció el domingo 15 de noviembre de 2026, tres días después de recibir un fuerte balonazo en el rostro durante un partido oficial.

El joven deportista, nacido en 2008, disputaba un encuentro frente a Deportivo Muñiz, correspondiente a la quinta división del torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuando sufrió un traumatismo de cráneo.

Pese a ser trasladado de urgencia a un hospital y sometido a una intervención quirúrgica, el futbolista no logró recuperarse.

He later died , wtf is happening, man? RIP Abel Nuñez🙏🏼🕊️ https://t.co/8GsQike1do — Kekeli 🇪🇸 (@keliknowsball) November 17, 2026

¿Cómo ocurrió el accidente que provocó la muerte de Abel Núñez?

El incidente se registró el jueves 12 de noviembre en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, ubicadas en la localidad de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires.

Transcurrían aproximadamente 20 minutos del primer tiempo cuando un defensor de Deportivo Muñiz intentó despejar el balón, que terminó impactando directamente en el rostro del juvenil del FC Ezeiza.

Cristian Rompani, periodista especializado en las divisiones inferiores del fútbol argentino y testigo del incidente, relató a Infobae que el impacto provocó que el jugador se desplomara inmediatamente sobre el césped.

“Fue como un nocaut. El chico cayó sin reacción”, manifestó.

FC Ezeiza y Nueva Estrella suspenden sus actividades por duelo

La muerte de Núñez generó muestras de pesar en el FC Ezeiza y en Nueva Estrella, institución en la que también practicaba fútbol sala. Ambos clubes anunciaron la suspensión de sus actividades en señal de duelo.

“Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar”, expresó el FC Ezeiza.

Por su parte, Nueva Estrella utilizó su cuenta oficial de Instagram para despedir al joven deportista.

“Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar”, publicó la institución.

AFA y Claudio Tapia lamentan la muerte de Abel Núñez

La Asociación del Fútbol Argentino se pronunció el lunes 16 de noviembre a través de su cuenta oficial en X.

“La Asociación del Fútbol Argentino envía sus condolencias a la familia y seres queridos de Abel Núñez, juvenil del F.C. Ezeiza. ¡Mucha fuerza en este momento!”, señaló el organismo.

Asimismo, Claudio Tapia, presidente de la AFA, transmitió sus condolencias a los familiares y allegados del futbolista: “Que en paz descanses, Abel”.

Una nueva tragedia enluta al fútbol internacional

El fallecimiento de Núñez se produce dos semanas después de la muerte del futbolista español Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, quien perdió la vida el pasado 3 de noviembre tras sufrir un choque con el portero del FC Andorra, Jesús Owono, durante un encuentro de la Segunda División de España.