Eleva Sport goleó 7-0 a Club Alex Trujillo en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre, en el inicio del campeonato de la Segunda División de Fútbol de La Esperanza denominado “Copa Yonel Sportwear”.

Los dirigidos por Carlos Luque demostraron su buen fútbol y preparación para quedarse con una victoria cómoda en el Grupo A. Los tantos fueron de Benjamín Yáñez (3), Kristofer Paredes (2), Samir Fabián (1) y Alexis Vargas (1).

En la fecha dos, Eleva Sport, que suma 3 puntos, medirá su poderío ante Star Fútbol Club.

En otros resultados de la serie A: Academia Villa JR 0-9 Club Unión Sport Ohiggins, Star Fútbol Club 1-6 Cantera Trujillana, Real Olímpico 2-0 Águilas JRS y Universitario Ediral 2-4 CAR Municipal.

Por su parte, en el Grupo B, se dieron los siguientes resultados: Sport JCPL F.C. 2-2 Atleti FBC, Deportivo Brivas 0-6 Defensor La Villa y Marcelo Bielsa 3-0 CAR Municipal Junior.

Este año, 22 clubes lucharán por los dos cupos a la máxima división del fútbol esperancino.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad