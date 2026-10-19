A paso firme. Deportivo El Inca de Chao derrotó ayer 4-1 a Shanao FC (San Martín), en el Estadio César Acuña Peralta, y clasificó a los dieciseisavos de final de la etapa nacional de la Copa Perú 2026.

Los dirigidos por Luis “Nabo” Bardales terminaron dentro de los 32 mejores y mantienen intacto el objetivo por llegar a la finalísima para pelear por el ascenso a la Liga 2 del próximo año.

DE IDA Y VUELTA

La visita sorprendió en el César Acuña Peralta cuando apenas se jugaban los 10 minutos. El volante Diego Flores ejecutó un lanzamiento de esquina y, dentro del área, apareció Regner Pashanaste para conectar el balón de un cabezazo y vencer la resistencia del portero Piero Vela.

El Inca buscaba la paridad con Ichiro Plasencia, quien tuvo un par de opciones claras de gol, pero no pudo superar al golero Deivy del Castillo.

Sobre los 45’, antes de irse al descanso, llegó un tiro libre para El Inca ejecutado por Plasencia desde el sector izquierdo. El ariete sacó el centro y el experimentado Joao Neyra logró conectar el balón de derecha para anotar el 1-1.

RESPONDIÓ

Para la parte complementaria, El Inca dominaba las acciones, pero no encontraba el gol y la hinchada se empezaba a impacientar en las tribunas.

Bardales ordenó el ingreso del “Diablo” Jorge Esparza cuando el reloj marcaba los 65’. En la siguiente jugada, tras un pase largo de Adrián Mujica, fue aprovechado por Esparza que en base a su velocidad le ganó a la defensa visitante y definió de un derechazo para anotar el segundo tanto.

A los 83’, Mujica le pegó desde fuera del área para marcar el tercer gol del cuadro azul y blanco. Para cerrar la goleada, sobre los 87’, el volante Niger Vega anotó el cuarto tanto de la tarde.

Gran triunfo de El Inca que no solo lo celebra todo Virú, sino también La Libertad.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad