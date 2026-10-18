Como un león herido, FBC Melgar sacó fuerzas para remontar y vencer 4-2 a Deportivo Garcilaso, en partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, disputado en el estadio Monumental de la UNSA. Los rojinegros dejaron atrás una primera mitad para el olvido y protagonizaron una gran reacción en el complemento, que les permitió quedarse con los tres puntos y volver a la pelea en el campeonato.
El encuentro comenzó cuesta arriba para el Dominó. Facundo Castelli abrió el marcador a los 9 minutos, tras una confusión en el área melgariana. Deportivo Garcilaso pudo ampliar su ventaja a los 25 minutos, pero Beto Da Silva desperdició una clara ocasión. Melgar también tuvo una oportunidad mediante Jhonny Vidales, quien recuperó el balón ante un defensor y habilitó a Bernardo Cuesta, cuyo remate salió por encima del travesaño.
En el segundo tiempo, el conjunto cusqueño volvió a golpear. Francisco Arancibia anotó a los 57 minutos y puso el 2-0, complicando aún más el panorama para los locales. Sin embargo, Melgar no bajó los brazos y encontró rápidamente el camino de la remontada. Vidales convirtió de penal a los 62 minutos.
La reacción se consolidó a los 73 minutos, cuando el capitán Bernardo Cuesta apareció en el área chica para definir y establecer el 3-2. Tres minutos después, Cristian Bordacahar aprovechó los espacios que dejó Garcilaso al adelantar sus líneas y marcó el cuarto tanto rojinegro, sentenciando la remontada. La diferencia pudo ser mayor, pero Franco Zanelatto y Juan Escobar desperdiciaron dos ocasiones mano a mano frente al arquero Patrick Zubczuk.
Con esta victoria, Melgar alcanzó los 22 puntos en el Torneo Clausura y se ubicó en el tercer puesto, mientras que Deportivo Garcilaso se quedó también con 22 unidades. El triunfo devuelve protagonismo al equipo arequipeño en la recta decisiva del campeonato y fortalece sus aspiraciones de terminar en los primeros lugares.
En la tabla acumulada, el Dominó llegó a los 50 puntos y escaló al segundo lugar, mientras que Deportivo Garcilaso quedó con 48 unidades. La remontada en la UNSA no solo significó tres puntos, sino también un impulso anímico para Melgar.