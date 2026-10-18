Como un león herido, FBC Melgar sacó fuerzas para remontar y vencer 4-2 a Deportivo Garcilaso, en partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, disputado en el estadio Monumental de la UNSA. Los rojinegros dejaron atrás una primera mitad para el olvido y protagonizaron una gran reacción en el complemento, que les permitió quedarse con los tres puntos y volver a la pelea en el campeonato.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Dominó. Facundo Castelli abrió el marcador a los 9 minutos, tras una confusión en el área melgariana. Deportivo Garcilaso pudo ampliar su ventaja a los 25 minutos, pero Beto Da Silva desperdició una clara ocasión. Melgar también tuvo una oportunidad mediante Jhonny Vidales, quien recuperó el balón ante un defensor y habilitó a Bernardo Cuesta, cuyo remate salió por encima del travesaño.

En el segundo tiempo, el conjunto cusqueño volvió a golpear. Francisco Arancibia anotó a los 57 minutos y puso el 2-0, complicando aún más el panorama para los locales. Sin embargo, Melgar no bajó los brazos y encontró rápidamente el camino de la remontada. Vidales convirtió de penal a los 62 minutos.

La reacción se consolidó a los 73 minutos, cuando el capitán Bernardo Cuesta apareció en el área chica para definir y establecer el 3-2. Tres minutos después, Cristian Bordacahar aprovechó los espacios que dejó Garcilaso al adelantar sus líneas y marcó el cuarto tanto rojinegro, sentenciando la remontada. La diferencia pudo ser mayor, pero Franco Zanelatto y Juan Escobar desperdiciaron dos ocasiones mano a mano frente al arquero Patrick Zubczuk.

Con esta victoria, Melgar alcanzó los 22 puntos en el Torneo Clausura y se ubicó en el tercer puesto, mientras que Deportivo Garcilaso se quedó también con 22 unidades. El triunfo devuelve protagonismo al equipo arequipeño en la recta decisiva del campeonato y fortalece sus aspiraciones de terminar en los primeros lugares.

En la tabla acumulada, el Dominó llegó a los 50 puntos y escaló al segundo lugar, mientras que Deportivo Garcilaso quedó con 48 unidades. La remontada en la UNSA no solo significó tres puntos, sino también un impulso anímico para Melgar.

FBC Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Bernardo Cuesta en FBC Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)