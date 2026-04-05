Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizaron este sábado 4 de abril el primer clásico del año, en un duelo clave por el Torneo Apertura que se disputa en el Estadio Monumental de Ate y es transmitido por L1 MAX.

El triunfo fue para los cremas (1-0) frente a los blanquiazules, resultad que reconfigura la tabla del Torneo Apertura.

En el primer minuto, el árbitro expulsó inicialmente a Luis Advíncula, defensa de Alianza Lima, por un codazo a Jairo Concha. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, cambió su decisión, anuló la tarjeta roja y le mostró tarjeta amarilla.

En el minuto 20 Renzo Garcés recibió una tarjeta amarilla.

En el 40′ el árbitro castigó con tarjeta amarilla a Williams Riveros tras falta a Paolo Guerrero.

En tanto, en el minuto 44 Paolo Guerrero recibe una tarjeta amarilla.

El primer tiempo terminó sin goles.

En el segundo tiempo, a los 52 minutos Martín Pérez Guedes aprovechó una gran asistencia de Alex Valera para marcar el 1-0 a favor de Universitario.

Jesús Castillo recibió tarjeta amarilla en el minuto 65.

Tras cumplirse los 90 minutos del encuentro, el árbitro dio siete minutos adicionales.

Termina el encuentro con victoria crema.

LA PREVIA

El encuentro llega con alta expectativa, ya que enfrenta a dos de los principales protagonistas del campeonato.

Universitario afronta el compromiso con la necesidad de sumar una victoria que le permita acercarse a la cima de la tabla, mientras que Alianza Lima, actual líder, buscará ampliar su ventaja y consolidarse como puntero.

Al tratarse de un duelo directo, el resultado podría ser determinante en la pelea por el liderato. Un triunfo crema apretaría la tabla de posiciones, mientras que una victoria blanquiazul podría marcar distancia y fortalecer su candidatura al título del Torneo Apertura.

Se espera un partido intenso y con estadio lleno, en el que ambos equipos saldrán a imponer condiciones en una nueva edición del clásico del fútbol peruano.

¿Dónde ver?

El clásico entre Universitario vs. Alianza Lima es transmitido en exclusiva por el canal L1 MAX, que está habilitado en diferentes cableoperadores: