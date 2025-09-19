Ganar y clasificar. Partidos de vuelta de los 32avos de Final de la Copa Perú, de 180 minutos, restan 90 minutos, entonces los equipos de la región Junín están listos para los partidos de vuelta.

Sumar Motors de Huancayo juega de visita mañana a las 13:00 horas en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, ante el Anba Perú de Puno.

En la ida el “Submarino Amarillo” venció a los puneños 2 a 1, entonces un empate le es suficiente para clasificar, incluso con una caída ajustada se iría a los penales. Al respecto el DT Elmer Castro dijo “Vamos decididos a sacar un buen resultado, el rival está obligado a ganar, nosotros vamos a proponer jugando al contrataque, ya conocemos como juega y cuales son debilidades”.

De otro lado, el domingo a las 3:30, en el estadio Monumental de Jauja Atlético Chanchamayo de Junín con Bryan Mercado, recibe a Sport Puerto de Ica. “Playita” cayó 4 a 2, por lo que está obligado a ganar por 3 o más goles.

Buscan la victoria de local

Por su parte, en el estadio Municipal de Santa Rosa de Sacco en la provincia de La Oroya a Unión Juventud Pomacocha dirigido por Luis Arenas, solo le queda ganar, de conseguir otro resultado queda eliminado ya que, también cayó ajustadamente ante Diablos Rojos de Huancavelica (2 a 1).

Claro está, si gana por la mínima diferencia se van a la ruleta de los penales, si gana por 2 o más goles clasifica directamente a los 16avos de final.