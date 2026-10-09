El salto de los futbolistas a la dirección técnica es algo común, aunque, con el paso del tiempo, las exigencias fueron aumentando. Actualmente, hay cursos especiales para cada tipo de licencias, lo que requiere una preparación prolongada. No obstante, hay personas que optan por acortar los plazos de forma ilícita.

CONTROVERSIA. Precisamente, una investigación de UOL, reconocido medio brasileño, detectó que hay una mafia dedicada a usar un sistema irregular para entregar la documentación exprés en cuestión de días y sin llevar los estudios adecuados. Y en esta diligencia, fue vinculado Paolo Guerrero.

De acuerdo con la mencionada indagación, Alejandro Mancuso, exjugador argentino, habría propuesto a varios deportistas una vía rápida para conseguir las licencias C, B, A y PRO de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). El valor del paquete completo rondaría los 20 mil dólares y solo tardaría hasta 10 días (incluso, desde una semana). Este camino reduce drásticamente los años de capacitación.

Y en la pesquisa, al margen de “PG9”, aparecen figuras como Diego Lugano, Felipe Melo, Thiago Silva, Roberto Assis y Roberto Carlos. Sin embargo, eso no quiere decir que alguno de ellos supiera sobre la ilegalidad de las gestiones y si finalmente aceptaron o solo se trató de un contacto.

En ese sentido, Marco La Jara, abogado especializado en derecho deportivo, explicó que “sí habría una responsabilidad penal” si es que Guerrero “hubiese contratado sabiendo que se iba a abreviar el tema”. Y en el supuesto caso de haber aprobado la oferta, señaló que se deberá determinar si el delantero u otro futbolista generó un beneficio a través de la mentira.

Recuerdo

En una entrevista con Jefferson Farfán, en 2024, Guerrero reveló que ya tenía licencia de entrenador. Además, buscaba estudiar gestión deportiva.