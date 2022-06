Escocia vs. Ucrania EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido del repechaje de UEFA al Mundial Qatar 2022 este miércoles 1 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Hampden Park.

La invasión de Rusia a Ucrania provocó, entre tantas situaciones, que el compromiso clasificatorio a la Copa del Mundo sea aplazado. Entonces, ambos combinados se alistan para encarar las semifinales de UEFA y el vencedor se medirá el domingo 5 a Gales de Gareth Bale, que dejó en el camino a Austria.

¿A qué hora juegan Escocia vs. Ucrania por el repechaje a Qatar 2022?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Por el contexto, Ucrania anda inactiva desde noviembre del año pasado, cuando venció por 2-1 a Bosnia-Herzegovia. Como parte de la preparación, el equipo de Oleksandr Petrakov se midió en amistosos a Empoli, Borussia Monchengladbach, y Rijeka. Para este choque, estarán Zinchenko de Manchester City, Malinovskyi de Atalanta o Yarmolenko que estuvo en West Ham.

De su lado, Escocia llega al juego con un invicto de seis partidos en competencia oficial. Para ir a su primer Mundial desde Francia 1998, el seleccionador Steve Clarke consideró a Andy Robertson de Liverpool. Por el contrario, son bajas Kieran Tierny del Arsenal inglés y Ryan Jack del Glasgow Rangers.

Escocia vs. Ucrania: canal de transmisión

Para ver el partido entre Escocia y Ucrania del repechaje al Mundial Qatar 2022 hay tres opciones en los canales de TV. Si te encuentras en Sudamérica puedes verlo vía ESPN y DirecTV Sports. Si están en México y Centroamérica podrás seguir este partido vía Sky HD.

¿Dónde ver online el partido Escocia vs. Ucrania por el repechaje a Qatar 2022?

Para ver la transmisión online del partido entre Escocia y Ucrania puedes hacerlo a través de varias señales. Si te encuentras en Sudamérica deberás seguir este partido vía Star Plus y DirecTV Go. Si estás en México podrás verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, si vives en España se podrá verlo en UEFA TV.

Escocia vs. Ucrania: posibles alineaciones del partido

Escocia: Gordon; Hendry, Hanley, Cooper; O’Donnell, McTominay, McGregor, Robertson; McGinn, Dykes, Christie.

Ucrania: Pyatov; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov.

¿Dónde jugarán Escocia vs. Ucrania por el repechaje a Qatar 2022?