La esposa de Jayden Adams publicó un mensaje en redes sociales para despedirse del futbolista sudafricano, quien falleció a los 25 años en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades. Aqueelah Chloe Adendorf expresó el dolor que atraviesa por la pérdida de su pareja y agradeció las muestras de apoyo recibidas tras conocerse la noticia.

En su publicación, Adendorf recordó la relación que mantuvo con el jugador y el papel que desempeñó en su vida y en la de su familia. También destacó los recuerdos que construyeron juntos durante los años que compartieron.

“No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo”, expresó.





Investigación continúa en Sudáfrica

Jayden Adams, integrante de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns, fue hallado sin vida en una vivienda del barrio Schotschekloof, en Ciudad del Cabo. La Policía de la Provincia del Cabo Occidental continúa con las diligencias para determinar las causas de su fallecimiento.

La muerte del futbolista generó mensajes de condolencias de clubes y organismos deportivos de distintos países. A través de comunicados oficiales, las instituciones resaltaron su trayectoria profesional, su compromiso con el deporte y el legado que dejó entre compañeros y aficionados.