A horas de la semifinal ante Inglaterra, Lionel Scaloni bajó a tierra las expectativas sin perder el optimismo. El entrenador reconoció que el equipo llegó sufriendo a esta instancia, tal como ocurrió en el Mundial anterior, y remarcó que es muy difícil meterse entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo sin pasar dificultades.

Para el DT, el hecho de haber llegado hasta acá ya demuestra que el equipo hizo algo bien, y aseguró que el plantel está a un pasito de la final y va a dejar todo para intentar llegar a la final.

“Estamos acostumbrados a que las cosas no sean fáciles (...) Todo lo que se tendría que saber que hemos pasado hasta acá es un montón y ahora estamos a un pasito y vamos a dejar todo para intentar llegar”, declaró Scaloni, previo al partido de Argentina contra Inglaterra.

“La primera, la verdad que no me pongo a pensar si estoy como quería, porque un mes y medio atrás llegar a una semifinal de un Mundial yo lo hubiera afirmado, llegar como sea, me da igual”, afirmó.

Consultado sobre los cambios pensando en el rival, Scaloni fue claro: el objetivo pasa por neutralizar a las dos grandes figuras, Harry Kane y Jude Bellingham, dos jugadores que cualquier entrenador querría tener en su plantel. El técnico también adelantó parte de la estrategia para el partido, señalando que la idea será quedarse con la pelota e intentar sorprender a una rival más explosiva en los espacios.

Sobre la posible formación, prefirió no arriesgar demasiado y aseguró que las decisiones se tomarán pensando en el funcionamiento del equipo, ya avanzada la previa al partido.

Agregó que el mensaje para los hinchas es que disfruten el momento y que estén seguros de que el equipo dará todo de sí en cancha. “Argentina tiene buenos jugadores; para llegar, se tuvieron dificultades. El mensaje es dar lo máximo, el agradecimiento del apoyo de los que están en Argentina y en cada estadio”, agregó.

SOBRE EL PASE DE ESPAÑA A LA FINAL

El entrenador también tuvo palabras para España, finalista tras vencer 2-0 a Francia, a quien calificó como una ganadora justa que hizo un gran trabajo.

“No pude ver mucho más porque veníamos para la rueda de prensa y me pareció justo ganador. La verdad es que ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy. Como venía diciendo, está yendo de menos a más y creo que hoy fue el partido más completo del Mundial. Así que felicitaciones a ellos porque han ganado un partido en toda la ley”, apuntó.