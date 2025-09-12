Tras un para de casi 15 días, este fin de semana arranca la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025, donde los representativos de la región Junín tendrán su primera prueba de fuego en busca de los 3 puntos que les permita clasificar a la siguiente fase del ‘fútbol macho’.

Los tres representativos de la región Junín, jugarán el domingo 14 de setiembre, en la ida, dos lo harán de visita y uno de local.

El campeón departamental, Unión Juventud Pomacocha tendrá que enfrentar al Club Social Deportivo Diablos Rojos de Huancavelica. Este encuentro está pactado para las 3:30 de la tarde en el estadio IPD de Huancavelica. El equipo tricolor tiene que sumar en su visita para cerrar la llave en el encuentro de vuelta, cuenta entre su comando técnico al reconocido Dither Mori.

Atlético Chanchamayo, otros de los clasificados de Junín, reforzó sus líneas con jugadores de mucha experiencia y recategorizados de la Liga 1 para afrontar esta etapa del ‘fútbol macho’. En el partido de ida tendrá que visitar a Sport Puerto Aéreo de la región Ica, jugará en el estadio José Picasso Peralta. Ambas delegaciones están acostumbradas a las altas temperaturas en el terreno de juego.

El tercer clasificado y, que tuvo un cambio repentino de técnico en el transcurso de la semana, es Atlético Sumar Motors. El Submarino Amarillo ya cuenta con los servicios de experimentado estratega Elmer Castro, que dirigirá en reemplazo de Christian Arrazada, que dejó el club por problemas familiares.

Sumar Motors, será el único de Junín que inicia la nacional jugando de local, y lo hará en el Estadio Monumental de Jauja desde las 3:15 de la tarde frente a Club Deportivo Anba de la región Puno, que llega motivado tras una goleada en su último duelo de visita.

El Submarino, convocó a la ciudadanía en general para acompañarlos en su debut de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025.