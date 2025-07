De cándela. Este fin de semana se juega la tercera fecha de la Etapa Departamental Junín, de la Copa Perú 2025 y clasificarán los 3 primeros de cada grupo más el mejor cuarto a la Fase 2. Los equipos de la selva central tendrán que luchar no solo en la cancha, sino también contra la distancia y el clima.

Los encuentros

Grupo A: Estadio Municipal de San Ramón 1:15 p.m. Racing (Satipo) vs San Antonio (Jauja). Estadio Municipal de Pampas 3:15 p.m. Rosario Unión de Ccano (Tayacaja) vs Asociación Deportiva Pucará (Yauli).

Grupo B: Estadio Richard Müller Vozeler, 3:15 p.m. Unión Pomacocha (Yauli) vs Alianza Colcabamba (Tayacaja). Estadio Municipal de Yauli 3:15 p.m. Juventud Alianza (Chupaca) vs Deportivo Avalancha (Junín).

Grupo C: Estadio Monumental de Jauja 1:15 p.m. Atlético Sumar Motors (Huancayo) vs Progreso de Muruhuay (Tarma). Estadio Municipal de Yauli, 1:15 p.m. Club Deportivo La Victoria (Chupaca) vs Atlético Estudiantil San Juan (Junín).

Grupo D: Estadio Monumental de Jauja 3:15 p.m. CESA (Huancayo) vs Club Deportivo Familia Estrella (Tarma). Estadio Unión Tarma, 1:15 p.m. Defensor Pichanaki (Chanchamayo) vs Municipal de Usibamba (Concepción).

Grupo E: Estadio Municipal de San Ramón, 3:15 p.m. Sport Gavilán (Satipo) vs Defensor Cormis (Jauja). Estadio Unión Tarma 3:15 p.m. Atlético Chanchamayo (Chanchamayo) vs José Olaya de Chuquimarca (Concepción).