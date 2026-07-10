FBC Melgar se impuso 5-2 en el marcador global a Santos de Nazca, tras disputar dos partidos amistosos de 60 minutos cada uno en su Centro de Alto Rendimiento de Mollebaya, como parte de su preparación de cara al debut en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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PRIMER AMISTOSO

En el primer compromiso, el cuadro rojinegro se llevó la victoria por 4-2, con anotaciones de Bernardo Cuesta (2), Juan Escobar y Matías Zegarra.

El once inicial estuvo conformado por Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel Gonzalez, Nelson Cabanillas; Kevin Minda, Walter Tandazo, Nicolás Quagliata, Cristian Bordacahar, Matías Zegarra; y Bernardo Cuesta.

SEGUNDO AMISTOSO

El segundo duelo terminó 1-0 a favor del Dominó, con el único tanto anotado por Jhamir D’Arrigo. En esta ocasión, Melgar formó con Carlos Cáceda; Diego Pablo, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Ángel Obando; Yimy Gamero, Marcos Portillo, Lautaro Guzmán, Jefferson Cáceres, Jhamir D’Arrigo; y Jhonny Vidales.

Cabe resaltar que Melgar enfrentará a Cienciano el próximo viernes 17 a las 20:00 horas, por la fecha 1 del Torneo Clausura. El encuentro será en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Por su parte, Santos de Nazca también se encuentra en plena preparación de cara a la reanudación de la Liga 2 Caliente, en la que enfrentará a Binacional de Juliaca por la fecha 10 del Grupo 2.