Arequipa se alista para convertirse en un referente del turismo de aventura en Sudamérica, pues será sede de la Misti Ultra Summit 2026, una competencia internacional de trail running y skyrunning que pondrá a prueba a deportistas de élite y aficionados. Los deportistas tendrán que llegar hasta la cima del imponente volcán Misti.

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Llegar a la cumbre del coloso, que se alza a 5 825 metros de altura en Arequipa, no será tarea sencilla. Los atletas de distintos países se darán cita en setiembre para enfrentar este desafío de altura.

Mauricio Briceño Saavedra, organizador del evento, indicó que la carrera busca convertirse en la más alta del país y colocar a la región en el mapa del turismo deportivo sudamericano. Precisó que se han diseñado rutas técnicas pensadas para diferentes niveles de exigencia, con el fin de atraer a competidores de diversas nacionalidades.

La competencia contará además con el respaldo de Eloy Cacya, reconocido andinista y rescatista con amplia experiencia en operativos de auxilio en la zona, cuyo aporte será clave para garantizar la seguridad de los participantes.

LAS RUTAS DE LA COMPETENCIA

En detalle, el valle de Chilina acogerá las carreras más cortas, de 6K, 10K y 20K, ideales para quienes recién se inician en este deporte o buscan medirse en pruebas rodeados de naturaleza andina.

Mientras que en las laderas del Misti se correrán las pruebas más duras, de 35K y 50K, reservadas para los atletas más experimentados, que deberán soportar condiciones extremas de altura.

También habrá una modalidad de trekking de 12K, pensada para montañistas que quieran vivir la experiencia de subir a la cumbre a su propio paso.

Los interesados en inscribirse pueden revisar las bases y demás detalles en la página oficial del Misti Ultra Summit 2026.