Arequipa se prepara nuevamente para ser escenario de la élite del voleibol nacional. La Ciudad Blanca albergará el Campeonato Nacional de Vóley Damas categoría U15, organizado por la Liga Distrital de Yura.

TE PUEDE INTERESAR: Mollendinos se visten de oro: Jóvenes triunfan en campeonato nacional de kickboxing

El evento deportivo se llevaría a cabo del 5 al 9 de agosto en el Coliseo Arequipa, donde participarán las 10 mejores delegaciones de todo el país.

Hasta el momento, dos equipos arequipeños ya tienen asegurada su presencia: Miraflores de Arequipa, actual campeón nacional, y Yura, en su condición de anfitrión.

Como se recuerda, la selección miraflorina alzó el título del XXVIII del campeonato de vóley, el cual se celebró del 23 al 27 de febrero.

La expectativa regional podría crecer aún más este sábado 11 de julio, cuando la delegación de Cayma dispute en Tacna su pase al nacional. De lograrlo, Arequipa contaría con tres selecciones en el torneo por primera vez en su historia.

Por su parte, luego de que Cayma se llevara el título departamental de vóley U15, espera lograr el título en Tacna. Ariana Quispe Ramos, capitana del equipo, indicó que el objetivo ya está definido. “La meta es campeonar y terminar bien el partido. Este año venimos con todo para ganar a Tacna. El objetivo es clasificar al nacional”, sostuvo Quispe Ramos al medio La Pichanga.