FBC Melgar enfrentará este viernes 11 de septiembre, a las 19:00 horas, a Cusco FC en el estadio Garcilaso de la Vega, en el comienzo de la fecha 9 del Torneo Clausura. El técnico rojinegro, Miguel Rondelli, mantendrá la base del equipo que viene utilizando y no realizaría modificaciones en su alineación titular.

Fiel a su estilo, el entrenador argentino ratificará a Jorge Cabezudo bajo los tres palos y mantendrá a Bernardo Cuesta como único atacante.

El capitán rojinegro llega motivado luego de anotar dos goles con los que Melgar goleó 3-0 a ADT el último domingo en el estadio Monumental de la UNSA.

Una de las novedades podría estar en el mediocampo. Horacio Orzán se encuentra recuperado de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas y sería la carta bajo la manga de Rondelli para el compromiso en Cusco. El volante tendría la posibilidad de sumar algunos minutos y aportar su experiencia en un encuentro exigente en la altura.

Melgar llega a este partido después de una campaña irregular, aunque se mantiene en posiciones expectantes. El conjunto arequipeño ocupa el quinto lugar del Clausura con 14 puntos y marcha cuarto en la tabla acumulada con 42 unidades, ubicación que actualmente le permite estar en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

La campaña rojinegra en el Clausura registra cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Melgar se encuentra a cinco puntos del líder, Deportivo Garcilaso, por lo que buscará sumar en Cusco para mantenerse cerca de la parte alta de la clasificación y fortalecer sus aspiraciones en el torneo.