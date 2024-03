El FBC Melgar juega hoy un importante partido ante Cienciano del Cusco, en un nuevo encuentro del Clásico del Sur.

El encuentro se jugará en el estadio de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) a las 16:45 horas por la fecha 9 del torneo Apertura.

El equipo que dirige interinamente Marco Valencia viene de levantar cabeza en el torneo Apertura, pues desde hace dos fechas ha conseguido buenos resultados, pues en su último partido logró ganar a Sporting Cristal en Lima por 2-1.

Esto generó que regrese a la ilusión a los hinchas, pues el equipo saltó al puesto siete de la tabla de posiciones.

Cabe recordar que durante el presente torneo, con el técnico Pablo de Muner, el equipo Dómino no logró buenos resultados, pues no se consiguió la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores y además de no estar en las primeras posiciones del torneo.

Mientras tanto, Cienciano del Cusco tiene un mejor desempeño en el torneo, pues actualmente se encuentra en la casilla cuarta de la tabla con 16 puntos y viene de conseguir buenos resultados de local.

Además, para este encuentro se espera la llegada de cientos de hinchas cusqueños que esperan apoyar a su equipo.

Por su parte, el hincha arequipeño espera que sigan los buenos resultados del FBC Melgar y siga escalando en la tabla de posiciones de la mano de Marco Valencia, quien desde que asumió el equipo ha logrado recuperar la confianza del hincha y mejorar el trabajo en el campo del cuadro arequipeño.