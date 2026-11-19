FBC Melgar jugará la Copa Libertadores 2027 y la organización del torneo ya le dio la bienvenida a través de sus redes sociales: ¡Bienvenido a la CONMEBOL Libertadores 2027 FBC Melgar!

Con ello, el club arequipeño aseguró su clasificación al torneo más importante de Sudamérica y volverá a representar a la ciudad en el ámbito internacional.

Desde el club rojinegro señalaron que su objetivo será dejar en alto el nombre de Arequipa y hacer vibrar a su hinchada. “A rugir en familia”, expresó la institución en su mensaje.

No obstante, faltaría definir si el Dominó estará en la Fase 1 o la Fase 2.

HISTORIAL

Como se recuerda, la última participación de Melgar en la Copa Libertadores fue en 2025, bajo la dirección técnica de Walter Ribonetto. El Dominó superó a Deportes Tolima en fases previas y cayó ante Cerro Porteño (global 5-2), pasando a Copa Sudamericana.

Además, en el 2024, Melgar fue eliminado en la primera fase eliminatoria ante Club Aurora.

En la edición de 2023, integró el grupo frente a Olimpia, Atlético Nacional y Patronato. Mientras que en el 2019 eliminó a U. de Chile y Caracas en fases previas, compitió en el Grupo F ante Palmeiras, San Lorenzo y Junior.

En el 2018, en la fase previa, quedó eliminado en Fase 2 ante Santiago Wanderers. Asimismo, quedó en cuarto lugar en otras ediciones pasadas.