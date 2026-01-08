Ambos ya están en pretemporada. FC Cajamarca, que debuta en Liga 1 este año, fue invitado para jugar en partido de presentación de ADT.

Eso sí, está programado para el domingo 25 de enero; por lo que la directiva del conjunto cajamarquino debe decidir asistir a La Perla de los Andes.

El FC Cajamarca comienza a escribir una página histórica en el fútbol peruano. El club cajamarquino anunció la lista de jugadores que formarán parte de su plantel para la temporada 2026, año en el que debutará, por primera vez, en el campeonato de la Liga 1.

Con la plantilla prácticamente cerrada, la directiva apuesta por un equipo equilibrado, que combina experiencia en el fútbol profesional con jóvenes valores que buscarán consolidarse en la máxima categoría.

El conjunto cajamarquino cuenta con medio equipo de ex Alianza Lima entre ellos Ricardo Lagos, Pablo Miguez, Axel Moyano, Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez y Hernán Barcos. A ellos se suman los conocidos en el balompié peruano Nilson Loyola, Brando Palacios, Matias Almirón y Carlos Gómez entre otros. Por su parte ADT sigue en las prácticas bajo la atenta mirada de Pablo Trobbiani y su comando técnico.