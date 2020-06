Una entrevista de Miguel Alegre Tinoco

“Cuando era chiquita, soñaba, mientras dormía, que manejaba una camioneta y cruzaba los cerros, los ríos, el mar. Mi anhelo era tener una camionetaza y manejar así toda achoradaza como en el Dakar”. Habla Fernanda Kanno, la conocimos con un micrófono en mano a través de las pantallas de TV, pero un día lo dejó todo para correr, literalmente, detrás de su ilusión y se convirtió en la noticia.

¿Cómo ha sido la cuarentena para una persona acostumbrada al aire libre y a la aventura?

Complicada como para todos. Mi rubro son las empresas de eventos, entonces estoy como en una especie de suspensión perfecta. Igual han sido meses de aprendizaje, especialmente sobre mí misma.

¿Habías pasado antes tanto tiempo sin sentarte al timón?

Eso nunca. La ventana de mi cuarto da a mi cochera y desde ahí veo mi camioneta todos los días y digo: “¿cuándo me volveré a subir?”. Eso sí es un poco frustrante. Pero apenas se pueda, lo primero que voy a hacer es manejar lejos.

¿Económicamente también te ha afectado?

En lo personal, he estado viviendo de mis ahorros, pero ya se me acabaron. Estoy pidiéndome prestado plata y cosas así para seguir aguantando hasta que podamos volver a la nueva normalidad. Y además está la Fernanda piloto. Nosotros queríamos correr en África y esto ya no se va a poder porque nuestros auspiciadores también están pasando momentos duros y eso ahora es imposible.

En una coyuntura como esta, ¿extrañas el periodismo?

Uno nunca deja de ser periodista y estoy muy pendiente de lo que pasa, pero extraño mucho, sí. Me hubiera gustado estar en un medio para poder aportar y hacerle entender muchas cosas a la gente.

Fuiste la primera peruana en participar y terminar un Dakar, además de la única sudamericana en la última competencia. ¿Te consideras un símbolo del feminismo?

Yo creo que mi historia no tiene nada que ver con que yo sea mujer sino con aquella persona que tuvo un sueño grande y lo cumplió, que apostó literalmente todo lo que tenía por lograrlo y que vive de su sueño.

¿Se necesita mucha valentía para dejarlo todo por un ideal?

Creo que hay que ser, más que todo, muy ordenado y tener respeto por tu objetivo. Tienes que decidir si es tu hobby o tu sueño.

Pero no es fácil dejar un trabajo con buen sueldo y tan glamoroso como el de la televisión… ¿Hay que arriesgarse también no?

Creo que esta vida está hecha para ser feliz y no tanto para hacer plata. El día de hoy quizás gane menos de la cuarta parte de lo que ganaba antes, ya no tengo la vida holgada de antes, pero eso no significa que no lo haya compensado con cosas que me reconfortan a mi como persona.

¿Qué es la felicidad para ti?

Levantarte todos los días teniendo qué agradecer y teniendo un plan que vas a cumplir. La idea es que hagas todos los días cosas que te gustan.

¿El éxito?

Es vivir como sueñas. El éxito no se mide en cuántas copas tienes en tu sala o cuántos premios ganaste ni cuánta plata tienes en tu cuenta bancaria. Eso es un falso concepto.

Has sido pionera también en congelar tus óvulos hace unos años. ¿Tener una familia sigue en tus planes?

Es que ese nunca ha sido mi anhelo. Nunca he estado en una situación en la que mi siguiente paso sea tener una familia. Creo que el día que conozca a la persona indicada probablemente mi vida esté acomodada de una manera en la que yo diga es el momento, pero eso todavía no llega.

¿Qué pensaría la Fernanda niña de ti ahora?

Diría yo quiero ser como ella. Yo nunca tuve dudas. Yo nací para ser feliz esta vida.

Perfil

Fernanda Kanno es periodista y piloto de carreras. Estudió periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, e inició su carrera en el año 2003. Ha pasado por varios medios televisivos como Red Global, Canal N, América TV y RPP.