La Finalissima, que debía enfrentar a Selección de España y Selección de Argentina, fue cancelada tras no alcanzarse un acuerdo sobre la fecha y la sede del encuentro.

El partido estaba programado inicialmente para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, en Catar, pero el conflicto bélico que afecta a Oriente Medio impidió disputar el encuentro en ese escenario.

La decisión fue confirmada por la UEFA, que indicó que no se logró consenso con la Asociación del Fútbol Argentino y la Real Federación Española de Fútbol.

Las alternativas que se evaluaron

Según la UEFA, se analizaron varias opciones para mantener el partido entre los campeones continentales.

Una de las propuestas planteaba disputar el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, con un reparto del 50 % de entradas para cada afición.

Sin embargo, esta opción fue rechazada por la federación argentina.

Otra alternativa contemplaba jugar dos partidos, uno en Madrid y otro en Buenos Aires, antes de la Eurocopa 2028 y la Copa América 2028, pero tampoco se alcanzó un acuerdo.

Diferencias por el calendario del partido

La AFA también propuso aplazar el encuentro hasta después del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

No obstante, esa opción fue descartada debido a que España no disponía de fechas disponibles en su calendario internacional.

Posteriormente, Argentina manifestó su disposición de jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que también resultó inviable para la organización.

Un torneo creado por UEFA y Conmebol

La Finalissima reúne a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América, como parte de la cooperación entre la UEFA y la Conmebol.

La primera edición moderna del torneo se disputó en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en el Estadio de Wembley, en Londres.