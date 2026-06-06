Este sábado 6 de junio, Correo llegó hasta el terminal pesquero El Palomar, ubicado en el Cercado de Arequipa, para consultar los precios de los productos hidrobiológicos. Debido a los oleajes, algunos comerciantes informaron que se incrementó el costo de algunos pescados.

Al respecto, el kilo del pescado bonito y jurel se expende desde 12.00 soles, cuando semanas anteriores se cotizaba desde 7.00 soles. Además, la trucha y la cojinova se venden a 20.00 soles, pejerrey a 28.00 soles.

En cuanto a mariscos, el kilo de camarón se cotiza a 70.00 soles, mixtura a 40.00 soles, cau cau desde 70.00 soles, lapa a 48.00 soles, caracol a 45.00 soles, macha a 40.00 soles, conchas de abanico a 60.00 soles, langostino entre 32.00 y 40.00 soles.

Respecto a las verduras, el choclo se vende a 3.50 soles, cebolla a 1.50 soles, limón a 5.00 soles, ají amarillo a 7.00 soles y tomate a 2.50 soles. La unidad de lechuga a 1.50 soles y el apio a 2.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, el kilo de camote a 3.00 soles y la papa a 2.50 soles.

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