Por conmemorarse el Día Mundial del Medio Ambiente, este sábado 6 de junio se realizará la campaña “Trueque Verde: Libros por plantas”, que permitirá intercambiar un libro por una planta en la plaza San Francisco de 11:00 a 15:00 horas; así lo dio a conocer la subgerente de Educación y Cultura de la MPA, Ana Carrasco Ventocilla.

La funcionaria explicó que los participantes podrán entregar libros de cuentos, literatura infantil, juvenil o novelas para recibir a cambio una planta ornamental. Precisó que se entregará una planta por ciudadano y que se dispondrá de aproximadamente 60 ejemplares, por lo que la atención será hasta agotar stock.

Además, detalló que los ejemplares recolectados serán registrados e incorporados a la biblioteca municipal y a iniciativas como “Yo Leo”, una biblioteca itinerante que acerca la lectura a diferentes sectores. De esta manera, los libros donados continuarán beneficiando a nuevos lectores y ampliando el acceso a educación y cultura.

ACTIVIDAD

Como alternativa al intercambio de libros, los asistentes también podrán obtener una planta participando en un circuito de actividades. Para ello deberán reunir sellos en espacios como Trivia Literaria, “Crea tu propia historia”, la Ruleta de frases, el Cuentacuentos y el Muro Verde; al completar la tarjeta, recibirán una plantita.

Además, como parte de la agenda cultural de junio, la municipalidad inauguró este 5 de junio dos exposiciones artísticas de ingreso libre. En la Galería Vinatea Reinoso (Portal de la Municipalidad 110, segundo piso) se presenta la muestra “El arte del trazo: Caricatura Contemporánea”, del artista Fidel Mendoza, donde se exhiben 45 obras.

Asimismo, en la Casa Museo San Lázaro se inauguró la exposición “Figuración Neo Ancestral”, del artista Milko Torres, compuesta por 35 cuadros.