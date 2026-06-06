Una jornada de participación ciudadana convocada en el distrito de Marcona derivó en enfrentamientos, actos vandálicos y denuncias policiales que ahora son materia de investigación. Los hechos ocurrieron el 3 de junio en el marco de un taller participativo ambiental en el que participaban representantes del Senace, desarrollado en las instalaciones del Club de Empleados.

Denuncia policial

La actividad, se vio interrumpida cuando un grupo de manifestantes rompió los cercos de seguridad instalados en los alrededores del recinto, generándose momentos de tensión entre los asistentes y agentes policiales. Personas comenzaron a lanzar piedras contra efectivos policiales, provocando una respuesta de control por parte de las autoridades para evitar que los disturbios escalaran aún más.

Uno de los afectados fue Eber Flores Vivanco de 64 años, oficial PNP en situación de retiro, quien denunció que su vehículo, estacionado en la avenida Bolognesi, cerca de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, resultó seriamente dañado durante los disturbios.

Según su versión, al regresar al lugar aproximadamente a las 8:00 de la noche encontró la unidad con las lunas completamente destruidas, sin embargo, el hecho más grave denunciado fue el robo de un arma de fuego que se encontraba dentro del vehículo.

De acuerdo con la denuncia presentada en la Comisaría Rural PNP de Marcona, Flores Vivanco informó que había dejado en el interior de su automóvil un morral verde que contenía una pistola marca Beretta, su tarjeta de propiedad, credencial de la Sucamec y otros documentos personales. Al revisar el interior del vehículo tras los daños sufridos, el denunciante constató que el morral había sido sustraído junto con el armamento.

Personas heridas

En paralelo a los hechos de violencia, una ciudadana realizó declaraciones en las que responsabilizó políticamente al alcalde distrital de Marcona, Joel Rosales Pacheco, de haber promovido la movilización contra la realización del taller ambiental.

Durante sus manifestaciones, la mujer cuestionó duramente la gestión municipal y afirmó que personas ajenas al distrito habrían participado en la protesta. “Nos son vecinos de Marcona, han traído gente de Acarí y otras zonas”, dijo.

Asimismo, durante los disturbios se registraron varias personas heridas. Una mujer resultó lesionada en uno de los brazos, mientras que al menos dos jóvenes trabajadores de una panadería sufrieron fuertes golpes en la cabeza. Uno de ellos terminó con una profunda herida que le provocó abundante sangrado. Asimismo, un trabajador de seguridad denunció haber sido atacado y despojado de sus documentos personales y su celular en medio del caos generado por los manifestantes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO