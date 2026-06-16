La selección de Francia debutará este martes 16 de junio frente a Senegal por la primera jornada del Grupo I del Mundial 2026.

El encuentro enfrenta a dos selecciones acostumbradas a competir en grandes escenarios internacionales y que aspiran a avanzar a los octavos de final en una zona que también integran Irak y Noruega.

Para los franceses, el objetivo es comenzar con autoridad su camino hacia una nueva estrella. Para Senegal, la misión pasa por dar el primer golpe del grupo y acercarse a una clasificación histórica.

¿A qué hora juega Francia vs. Senegal?

País Hora Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Francia 9:00 p.m. Senegal 8:00 p.m.

¿Dónde ver Francia vs. Senegal EN VIVO?

Según la programación difundida para Perú, el encuentro será transmitido por DSports y DGO.

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales habilitadas por los operadores con derechos de transmisión del Mundial 2026.

Francia llega como una de las grandes candidatas al título

La selección francesa vuelve a la Copa del Mundo con la etiqueta de favorita gracias a la profundidad de su plantel y a la experiencia acumulada en las últimas ediciones mundialistas.

Los “Bleus” conquistaron el Mundial de 1998 y 2018, además de disputar la final de Qatar 2022. Esa regularidad los mantiene entre los equipos más respetados del fútbol internacional.

Con una combinación de figuras consolidadas y jóvenes talentos, Francia buscará iniciar el torneo con una victoria que confirme sus aspiraciones de volver a pelear por el campeonato.

Senegal quiere ratificar el crecimiento del fútbol africano

Senegal se ha consolidado en los últimos años como una de las principales potencias del continente africano.

Los “Leones de la Teranga” alcanzaron notoriedad mundial en Corea-Japón 2002, cuando sorprendieron al planeta eliminando a Francia en el partido inaugural y llegando hasta los cuartos de final.

Desde entonces, el combinado africano ha mantenido una evolución constante, respaldada por futbolistas que compiten en las principales ligas europeas.

Su fortaleza física, intensidad y capacidad para jugar en transición convierten a Senegal en un rival incómodo para cualquier selección.

Un antecedente que marcó la historia de los Mundiales

El duelo entre Francia y Senegal inevitablemente recuerda el histórico partido inaugural del Mundial 2002.

En aquella oportunidad, Senegal sorprendió al vigente campeón del mundo al derrotarlo 1-0 en uno de los resultados más impactantes en la historia de las Copas del Mundo.

Veinticuatro años después, ambas selecciones vuelven a encontrarse en un Mundial, aunque bajo contextos completamente distintos y con nuevos protagonistas.

Grupo I: una lucha abierta por los octavos de final

Francia parte como favorita para liderar el Grupo I, pero Senegal aparece como uno de los equipos con mayores posibilidades de disputarle la cima.

Noruega e Irak completan una zona que promete ser competitiva y donde cada punto podría resultar decisivo.

Por ello, el resultado de este partido puede comenzar a definir el rumbo de la clasificación desde la primera fecha.

Datos clave

Partido: Francia vs. Senegal.

Competencia: Mundial 2026.

Fecha: Martes 16 de junio.

Hora en Perú: 2:00 p.m.

Grupo: I.

Transmisión: DSports y DGO.

Francia es bicampeona del mundo.

Senegal busca repetir una actuación histórica en una Copa del Mundo.

Irak y Noruega completan el Grupo I.